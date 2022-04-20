SAMUI (SHA+) TEST & GO

涛岛度假村 - Samui (SHA+) Test & Go Hotel

Samui (SHA+)
7.5
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1060条评论进行评分
更新于 April 20, 2022
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涛岛度假村位于恰洛班考，地理位置优越，是涛岛短途游的理想出发点。这家三星级酒店距离机场仅咫尺之遥。由于靠近该市的主要景点，如 Chalok Ban Kao 湾、Haad Thien（落基湾）、John - Suwan Mountain View Point，住客们对这家酒店非常喜欢它的位置。 Ko Tao Resort酒店提供无可挑剔的服务以及所有必要的便利设施，让旅客振奋精神。酒店的客人可以享受酒店内的特色服务，如客房服务、餐厅、旅游、洗衣服务和酒吧。所有客房均配备周到的设施，以确保无与伦比的舒适感。酒店提供完整的娱乐设施，包括私人海滩、室外游泳池、按摩、游泳池（儿童）、花园。在高涛度假村享受无与伦比的服务和真正享有盛誉的地址。

便利设施/功能

  • Infinity pool
  • Hair-dryer
  • TV
  • A/C
  • Refrigerator
  • Restaurant
  • Reservation Service
  • Shuttle Service
  • Bar
  • Kayak
  • Paddle Board
  • Scuba Diving
  • Private Tour
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地址/地图

19/1 Moo. 3, Chalok Baan Kao, Koh Tao, Thailand, 84360

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