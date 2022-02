Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de Seashell Resort Seashell Resort zal de betaling rechtstreeks van u innen.

Dit driesterrenresort, genesteld tussen kokospalmen en tropische bloemen, is een perfecte bestemming voor een vakantie met zijn kristalheldere water en gouden zandstrand. De inrichting van de kamers, met een scala aan huisjes en bungalows, weerspiegelt de invloed van de traditionele Thaise inrichting in combinatie met het comfort van internationale normen. Ter ontspanning kunnen gasten ontspannen door naast het strand te loungen, cocktails te drinken, een partijtje strandvoetbal te spelen of de aangeboden watersporten uit te proberen. Het hotel biedt ook een rondleiding waarbij het personeel u kan helpen bij het plannen van een persoonlijk reisschema, zodat u het meeste uit uw tijd op Koh Tao kunt halen. Voer uw gewenste verblijfsdata in en verzend ons online boekingsformulier om een reservering te maken bij Seashell Resort.

Voorzieningen / functies Center of Sairee Beach

TOON ALLE SANDBOX-HOTELS Doorzoek alle 190+ SANDBOX-hotels