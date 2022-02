Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

予約リクエストにより、優先的にシーシェルリゾート 直接連絡し、 シーシェルリゾートが直接支払いを回収します。

ココナッツのヤシと熱帯の花々に囲まれたこの3つ星リゾートは、透き通った海と金色の砂浜のある完璧な休暇の目的地を提供します。さまざまなコテージやバンガローが特徴の客室設定は、伝統的なタイの装飾の影響と国際基準の快適さを反映しています。レジャーには、ビーチの隣でのんびりしたり、カクテルを飲んだり、ビーチサッカーの試合に参加したり、提供されているウォータースポーツを試したりしてくつろぐことができます。ホテルでは、タオ島での時間を最大限に活用できるように、スタッフが個別の旅程の計画を支援できるツアーも提供しています。シーシェルリゾートを予約するには、ご希望の滞在日を入力し、オンライン予約フォームを送信してください。

アメニティ/機能 Center of Sairee Beach

