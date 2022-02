เดวา ภูเก็ต (บีชรีสอร์ท วิลล่า แอนด์ สวีท) - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. โรงแรมนี้ได้รับคำขอจองล่าสุด 11 เร็วเข้า!

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ เดวา ภูเก็ต (บีชรีสอร์ท วิลล่า แอนด์ สวีท) อยู่ในลำดับความสำคัญ และ เดวา ภูเก็ต (บีชรีสอร์ท วิลล่า แอนด์ สวีท) จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport. ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 2 Adults ห้องดีลักซ์เตียงใหญ่หรือเตียงแฝดพร้อมระเบียง 38 m² ฿14,700 - 5 Day Test & Go ฿4,700 - 1st Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง (เข้าได้เต็มที่)

ห้องเชื่อมต่อ

อนุญาตให้ออกกำลังกาย

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

พื้นที่ทำงาน ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 2 Adults พูลวิลล่า 70 m² ฿21,600 - 5 Day Test & Go ฿6,360 - 1st Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง (เข้าได้เต็มที่)

อ่างอาบน้ำ

อนุญาตให้ออกกำลังกาย

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง

สระว่ายน้ำ

พื้นที่ทำงาน ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 2 Adults แกรนด์ พูล วิลล่า 106 m² ฿22,200 - 5 Day Test & Go ฿6,500 - 1st Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง (เข้าได้เต็มที่)

อ่างอาบน้ำ

อนุญาตให้ออกกำลังกาย

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง

สระว่ายน้ำ

พื้นที่ทำงาน

การตั้งค่าที่เงียบสงบทำให้เป็นสถานที่พักผ่อนที่ดีเยี่ยมจากเสียงอึกทึกและฝูงชนของภูเก็ต เพียงไม่กี่เมตรจากหาดในยางและอยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติสิรินาถ สถานที่แห่งนี้รับประกันว่าการเดินทางของคุณจะน่าจดจำ สนามบินนานาชาติอยู่ห่างออกไปเพียง 5 นาที และตัวเมืองอยู่ห่างออกไป 30 นาที เพลิดเพลินกับอาหารฟิวชั่นและอาหารมังสวิรัติที่ The Dining Room หรือของว่างที่ The Lounge และ The Deli หรือถ้าคุณต้องการประสบการณ์แบบสบาย ๆ มากขึ้น รับประทานอาหารริมสระน้ำหรือในความเป็นส่วนตัวของวิลล่าของคุณ ปรนเปรอตัวเองที่สปาหรือใกล้ชิดกับเซสชั่นของคู่รัก Kid's Club จะสร้างความบันเทิงให้เด็กๆ และทำให้แน่ใจว่าคุณมีเวลาที่มีคุณภาพตามลำพัง

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ บาร์

ติดชายหาด

สิ่งอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ

ที่จอดรถ

ร้านกาแฟ

ศูนย์ออกกำลังกาย

แผนกต้อนรับ (ตลอด 24 ชั่วโมง)

บาร์ริมสระน้ำ

ร้านอาหาร

ระบบรักษาความปลอดภัย (24 ชม.)

สปา

สระว่ายน้ำ

การขนส่ง

WiFi

