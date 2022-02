โคโค่วิลล์ ภูเก็ต รีสอร์ท - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

ห้องสแตนดาร์ด 18 m² คุณสมบัติ ระเบียง อินเทอร์เน็ต - Wifi พื้นที่ทำงาน

จุดหมายปลายทางที่สมบูรณ์แบบสำหรับการหลีกหนีจากความวุ่นวายในวันหยุดสุดสัปดาห์ ที่พักแห่งนี้ตั้งอยู่บนยอดเขาทางตอนใต้ของภูเก็ต ติดกับวัดฉลอง และมองเห็นน้ำทะเลสีมรกตของอ่าวฉลอง หนึ่งในชายหาดที่สะอาดและเงียบสงบที่สุดของเมือง ใช้เวลาขับรถเพียง 10 นาทีจากที่นี่ไปยังใจกลางเมืองภูเก็ต หาดในหาน แหลมพรหมเทพ และหาดฉลอง นอกจากบรรยากาศที่ผ่อนคลายแล้ว แขกที่ต้องการออกไปผจญภัยทั้งวันก็สามารถทำได้เช่นกัน เนื่องจากอ่าวฉลองมีชื่อเสียงด้านกีฬาทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแล่นเรือยอทช์ เนื่องจากมีโคลนเหนียวข้นเหมาะสำหรับการจอดเรือ นอกจากนี้ยังมีอาหารท้องถิ่นและอาหารทะเลที่น่ารับประทานมากที่สุดอีกด้วย หลังจากอยู่ภายใต้แสงแดดมาทั้งวัน ไม่มีอะไรดีไปกว่าการแช่ตัวในสระว่ายน้ำกลางแจ้งหรือเลือกรับบริการนวดผ่อนคลายที่ห้องนั่งเล่นในสถานที่ โคโค่วิลล์ ภูเก็ต รีสอร์ท คุ้มค่ามากด้วยห้องพักแสนสบายที่ทั้งสะดวกสบายและมีประโยชน์ใช้สอย

