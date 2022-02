Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ ล่าสุด ภูเก็ตสวนหลวง อยู่ในลำดับความสำคัญ และ ล่าสุด ภูเก็ตสวนหลวง จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

รีเซนต้า ภูเก็ต สวนหลวง เป็นโรงแรมระดับกลางที่ออกแบบมาให้เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกโอกาสและวันพักผ่อนของคุณ ด้วยความสะดวกสบาย ราคาไม่แพง และคุ้มค่าเงิน ห้องพักทุกห้องมีขนาดใหญ่และได้รับการออกแบบมาอย่างดีพร้อมฟังก์ชั่นที่ดี รีเซนต้า ภูเก็ต สวนหลวงจึงให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกคุณภาพสูงสำหรับทุกเพศทุกวัยและทุกเพศที่มั่นใจได้กับแบรนด์

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ เครื่องปรับอากาศพร้อมระบบควบคุมเฉพาะตัว

รวมของใช้ในห้องน้ำ : แชมพู สบู่ เจลอาบน้ำ หมวกอาบน้ำ

ทีวี LED พร้อมเคเบิลทีวี

ห้องน้ำส่วนตัวพร้อมฝักบัวน้ำอุ่นและน้ำเย็น

ปลั๊กเอนกประสงค์

ไฟฟ้า 220V.

เครื่องเป่าผม

รองเท้าแตะ / รองเท้าแตะ

ตู้เซฟ

ฟรีอินเตอร์เน็ตไร้สาย Wifi

ระเบียง / ระเบียง

ตู้เย็น , กาต้มน้ำ

