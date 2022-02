Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Ramada Plaza by Wyndham Chao Fah Phuket is no longer operating as an SANDBOX .



รามาดา พลาซ่า บาย วินด์แฮม เจ้าฟ้า ภูเก็ต ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับทั้งนักเดินทางเพื่อธุรกิจและการพักผ่อน โดยตั้งอยู่อย่างเหมาะเจาะในตัวเมืองภูเก็ต ที่พักอยู่ห่างจากใจกลางเมือง 0.5 กม. และสะดวกต่อการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญของเมือง ด้วยทำเลที่สะดวก โรงแรมแห่งนี้จึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย รามาดา พลาซา บาย วินด์แฮม เจ้าฟ้า ภูเก็ต มีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ ที่รับประกันได้ว่าจะสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เข้าพัก ที่พักมีฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, รูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมง, ระบบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, บริการไปรษณีย์เพื่อความสะดวกสบายสูงสุด สัมผัสประสบการณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพักคุณภาพสูงระหว่างการเข้าพักที่นี่ บางห้องมีทีวีจอแบน ราวแขวนเสื้อผ้า เครื่องดื่มต้อนรับฟรี กระจก อุปกรณ์เย็บผ้า เพื่อช่วยให้ผู้เข้าพักได้เติมพลังหลังจากวันที่ยาวนาน ศูนย์ออกกำลังกาย, สนามกอล์ฟ (ในระยะ 3 กม.), สระว่ายน้ำกลางแจ้ง, สระว่ายน้ำ (สำหรับเด็ก) ของที่พักเป็นสถานที่พักผ่อนและผ่อนคลายหลังจากวันที่วุ่นวาย รามาดา พลาซ่า บาย วินด์แฮม เจ้าฟ้า ภูเก็ต ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับทั้งนักเดินทางเพื่อธุรกิจและการพักผ่อน โดยตั้งอยู่อย่างเหมาะเจาะใน

