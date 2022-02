Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

กะตะ ร็อคส์ มีทำเลที่ตั้งอันเหมาะเจาะในกะตะ และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเยี่ยมในการท่องเที่ยวสำรวจภูเก็ต ห่างออกไปเพียง 48 กม. โรงแรม 5 ดาวแห่งนี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากสนามบิน ด้วยทำเลที่สะดวกสบาย โรงแรมจึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย กะตะร็อคส์ มีสิ่งอำนวยสะดวกมากมายที่จะทำให้การไปพักผ่อนในภูเก็ต ผู้เข้าพักจะเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกระดับท็อปคลาส เช่น รูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมง, ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, ระบบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, ร้านขายของที่ระลึก ที่พักของโรงแรมได้รับการแต่งตั้งอย่างพิถีพิถันเพื่อความสะดวกสบายสูงสุด โทรทัศน์จอแบน, ราวตากผ้า, ฟรีกาแฟสำเร็จรูป, ฟรีชา, ห้องแต่งตัว สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการนันทนาการของโรงแรม ซึ่งรวมถึง ห้องฟิตเนส, ซาวน่า, สระว่ายน้ำกลางแจ้ง, สปา, บริการนวด ได้รับการออกแบบเพื่อการพักผ่อนหลีกหนีจากความวุ่นวาย กะตะร็อคคือตัวเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับผู้เดินทางสู่ภูเก็ต ให้การพักผ่อนที่ผ่อนคลายและไม่ยุ่งยากทุกครั้ง

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ รวมแพ็คเกจแซนด์บ็อกซ์

อาหารเช้าสำหรับ 2 ท่านต่อห้องนอนทุกวัน

บริการรับส่งสนามบินไป/กลับจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต

หนึ่ง (1) ครั้ง 60 นาที นวดไทยหรือนวดน้ำมัน สำหรับ 2 ท่าน

มินิบาร์รายวัน (เบียร์ท้องถิ่น น้ำอัดลม ฯลฯ)

เช็คเอาท์ล่วงเวลาได้จนถึง 16.00 น. ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ

