เดย์ อินน์ บาย วินด์แฮม ป่าตอง บีช ภูเก็ต - Phuket Sandbox Hotel

เดย์ อินน์ บาย วินด์แฮม ป่าตอง บีช ภูเก็ต ตั้งอยู่ในใจกลางภูเก็ต เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมบนเกาะ จากที่นี่คุณสามารถเดินไปทั้งชายหาดและย่านบันเทิงของถนนบางลาได้อย่างง่ายดาย กิจกรรมยอดนิยมในภูเก็ตรวมถึงการดำน้ำ เที่ยวเกาะ กอล์ฟ และตกปลา ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถจัดที่โต๊ะบริการทัวร์ของโรงแรม ทางโรงแรมยังมีสระว่ายน้ำบนชั้นดาดฟ้าซึ่งเหมาะสำหรับการแช่ตัวในยามบ่ายเพื่อคลายร้อน การได้พักผ่อนใต้แสงอาทิตย์เพื่อผิวสีแทนก็สามารถทำได้ด้วยการผ่อนคลายอย่างมาก เดย์ อินน์ บาย วินด์แฮม ป่าตอง บีช ภูเก็ต ขอเสนอตัวเลือกราคาสบายกระเป๋าสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนภูเก็ต พร้อมด้วยทำเลที่สะดวกสบายอย่างไม่น่าเชื่อ กรุณาระบุวันเข้าพักที่คุณต้องการและส่งแบบฟอร์มการจองออนไลน์ของเราเพื่อทำการจองที่ Days Inn by Wyndham Patong Beach Phuket

