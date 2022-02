Days Inn by Wyndham Patong Beach Пхукет - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Расположенный в самом сердце Пхукета, Days Inn by Wyndham Patong Beach Phuket - отличная находка на острове. Отсюда вы можете легко дойти пешком как до пляжа, так и до развлекательного района Бангла-роуд. Популярные развлечения на Пхукете включают дайвинг, прогулки по островам, гольф и рыбалку, которые могут быть организованы в экскурсионном бюро отеля. В отеле также есть бассейн на крыше, где можно освежиться после обеда. Просто полежать под солнцем для загара можно с большим расслаблением. Days Inn by Wyndham Patong Beach Phuket предлагает путешественникам на Пхукет удобное расположение и невероятно удобное расположение. Чтобы забронировать номер в отеле Days Inn by Wyndham Patong Beach Phuket, введите желаемые даты пребывания и заполните нашу форму онлайн-бронирования.

