Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ โรงแรมมายเฟรนด์ อยู่ในลำดับความสำคัญ และ โรงแรมมายเฟรนด์ จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

เมื่อมาเยือนภูเก็ต คุณจะรู้สึกเหมือนอยู่บ้านที่โรงแรม Amici Miei ที่ให้บริการที่พักคุณภาพและบริการที่ดีเยี่ยม ความตื่นเต้นของใจกลางเมืองอยู่ห่างออกไปเพียง 0.4 กม. โรงแรมแห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น ตลาดสดบ้านซ้าน ศูนย์การค้าจังซีลอน สนามมวยบางลา โรงแรมอามิซี มิเอะ มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน เพื่อคอยเติมความสดชื่นให้แก่ผู้เข้าพัก ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, บริการไปรษณีย์, บริการแท็กซี่, บริการตั๋ว เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งอำนวยความสะดวกที่ท่านจะได้สัมผัสเมื่อเข้าพัก ห้องพักทุกห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใส่ใจเพื่อให้แน่ใจว่ารู้สึกสบายที่ไม่มีใครเทียบ โรงแรมมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจที่ยอดเยี่ยม เช่น การดำน้ำ เพื่อให้การเข้าพักของคุณเป็นที่น่าจดจำอย่างแท้จริง หากคุณกำลังมองหาที่พักที่สะดวกสบายในภูเก็ต อย่าลืมแวะพัก Amici Miei Hotel ให้เหมือนอยู่บ้าน

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง

คะแนน 0.0 /5 ไม่ได้จัดประเภท ขึ้นอยู่กับ 0 บทวิจารณ์ คะแนน 0 ยอดเยี่ยม 0 ดีมาก 0 เฉลี่ย 0 แย่ 0 แย่มาก โรงแรมมายเฟรนด์ ทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด ออกความคิดเห็นสำหรับ โรงแรมมายเฟรนด์ ดูความคิดเห็นทั้งหมด หากคุณเป็นแขกของทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด