Days Inn by Wyndham Patong Beach Phuket - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport.

Days Inn by Wyndham Patong Beach Phuket ligt in het hart van Phuket en is een uitstekende vondst op het eiland. Vanaf hier loopt u gemakkelijk naar zowel het strand als het uitgaanscentrum van Bangla Road. Populaire activiteiten in Phuket zijn duiken, eilandhoppen, golfen en vissen, die allemaal kunnen worden geregeld bij de excursiebalie van het hotel. Het hotel heeft ook een zwembad op het dak, ideaal voor een middagduik om af te koelen. Gewoon lekker luieren onder de zon voor een kleurtje kan ook heerlijk ontspannen. Days Inn by Wyndham Patong Beach Phuket biedt reizigers naar Phuket een zakvriendelijke optie en een ongelooflijk gunstige locatie. Voer uw gewenste verblijfsdata in en verzend ons online boekingsformulier om een reservering te maken bij Days Inn by Wyndham Patong Beach Phuket.

