เดอะ รอยัล พาราไดซ์ โฮเทล แอนด์ สปา - Phuket Sandbox Hotel

The Royal Paradise Hotel & Spa ให้แขกได้อยู่ท่ามกลางกิจกรรมต่างๆ เพียงไม่กี่นาทีจากชายหาด สถานบันเทิงยามค่ำคืน และแหล่งช้อปปิ้ง โรงแรมตั้งอยู่ใจกลางหาดป่าตอง เดินเพียงไม่กี่นาทีจากถนนบางลา ศูนย์กลางของสถานบันเทิงยามค่ำคืนในป่าตอง ศูนย์การค้าจังซีลอนและโรบินสันอยู่ห่างจากโรงแรมในระยะที่สามารถเดินไปถึงได้ ในขณะที่หาดป่าตองอยู่ห่างออกไปด้วยการเดินไม่เกิน 10 นาที ทำเลใจกลางเมืองทำให้รอยัล พาราไดซ์เป็นฐานในอุดมคติ สะดวกสบาย และราคาไม่แพง หากคุณต้องการเพลิดเพลินกับสถานบันเทิงยามค่ำคืนของป่าตองอย่างเต็มที่ เดอะ รอยัล พาราไดซ์ ตั้งอยู่บนพื้นที่กว้างขวาง โดยปีกพาราไดซ์และรอยัลวิงให้ทัศนียภาพอันล้ำค่าของหาดป่าตองและเส้นขอบฟ้าของภูเก็ต The Royal Paradise Hotel & Spa เหมาะสำหรับนักเดินทางที่ต้องการที่พักที่ไม่เหมือนใคร ทำเลใจกลางเมือง และบรรยากาศที่ผ่อนคลาย

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ Balcony

Free wifi

Mini bar service

Room Service

Private safety box in bedroom

Connecting room available

Bathtub

Swimming Pool

คะแนน 4.4 /5 ดีมาก ขึ้นอยู่กับ 1 ทบทวน คะแนน 0 ยอดเยี่ยม 1 ดีมาก 0 เฉลี่ย 0 แย่ 0 แย่มาก เดอะ รอยัล พาราไดซ์ โฮเทล แอนด์ สปา ทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด ออกความคิดเห็นสำหรับ เดอะ รอยัล พาราไดซ์ โฮเทล แอนด์ สปา ดูความคิดเห็นทั้งหมด หากคุณเป็นแขกของทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด 🇬🇧 Nicholas Mowle มาถึงเมื่อ 10/07/2021 4.4 Deluxe Paradise Wing แง่บวก จัดมาอย่างดี

ตรวจโควิดได้เร็ว เชิงลบ ไม่มี การเปิดใหม่ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่คุณทำได้อย่างมืออาชีพและด้วยรอยยิ้มที่น่ารัก ทำได้ดี