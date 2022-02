Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Be Baan Paradise Hotels is no longer operating as an SANDBOX .



โรงแรมบี บ้าน พาราไดซ์ เป็นสถานที่พักผ่อนในฝันของทุกคนในทำเลที่เหมาะสม ห่างจากน้ำทะเลสีฟ้าใสและหาดทรายสีขาวของหาดป่าตอง 10 นาที ยิ่งไปกว่านั้น จากที่นี่คุณสามารถเดินไปห้างสรรพสินค้าจังซีลอนและถนนบางลา ซึ่งเป็นถนนที่ขึ้นชื่อด้านความบันเทิง ร้านอาหาร และสถานบันเทิงยามค่ำคืน ที่พักประกอบด้วยห้องพักหลากหลายประเภท โดยส่วนใหญ่มีระเบียงส่วนตัว ห้องพักแต่ละห้องได้รับการตกแต่งอย่างมีรสนิยมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อการอยู่อาศัยที่สะดวกสบาย Be Baan Paradise Hotels เป็นที่พักที่คุ้มค่าแก่การมาเยือนอย่างแน่นอน

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ 1. Wifi ความเร็วสูง (พร้อมเราเตอร์แต่ละตัว)

2. เคเบิลทีวี

3. ตู้เย็นขนาดเล็ก

4. โต๊ะทำงาน

5. เครื่องปรับอากาศ

6. กล้องวงจรปิด 24 ชม

