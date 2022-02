デイズインバイウィンダムパトンビーチプーケット - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport.

プーケットの中心部に位置するデイズインバイウィンダムパトンビーチプーケットは、島の素晴らしい場所です。ここから、ビーチとバングラロードのエンターテインメント地区の両方に簡単に歩いて行くことができます。プーケットで人気のアクティビティには、ダイビング、アイランドホッピング、ゴルフ、釣りなどがあり、これらはすべてホテルのツアーデスクで手配できます。ホテルには屋上プールもあり、午後のひと泳ぎに最適です。日焼けのために太陽の下でただのんびりすることも、素晴らしいリラクゼーションで行うことができます。デイズインバイウィンダムパトンビーチプーケットは、プーケットへの旅行者に、信じられないほど便利なロケーションとともに、ポケットに優しいオプションを提供します。デイズインバイウィンダムパトンビーチプーケットを予約するには、ご希望の滞在日を入力し、オンライン予約フォームを送信してください。

