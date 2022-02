Days Inn by Wyndham Patong Beach Phuket - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport.

Das Days Inn by Wyndham Patong Beach Phuket liegt im Herzen von Phuket und ist eine ausgezeichnete Entdeckung auf der Insel. Von hier aus können Sie sowohl den Strand als auch das Unterhaltungsviertel der Bangla Road bequem zu Fuß erreichen. Zu den beliebten Aktivitäten in Phuket zählen Tauchen, Inselhüpfen, Golf und Angeln, die alle am Tourenschalter des Hotels arrangiert werden können. Das Hotel verfügt auch über einen Pool auf dem Dach, der sich hervorragend für ein erfrischendes Bad am Nachmittag eignet. Auch einfach nur zum Sonnenbaden in der Sonne zu faulenzen, kann mit großer Entspannung erfolgen. Days Inn by Wyndham Patong Beach Phuket bietet Reisenden nach Phuket eine taschenfreundliche Option zusammen mit einer unglaublich günstigen Lage. Bitte geben Sie Ihre bevorzugten Aufenthaltsdaten ein und senden Sie unser Online-Buchungsformular ab, um eine Reservierung im Days Inn by Wyndham Patong Beach Phuket vorzunehmen.

