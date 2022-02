คาซ่า สาคู รีสอร์ท - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Casa Sakoo Resort ให้บริการสระว่ายน้ำกลางแจ้งและห้องอาหาร อินเทอร์เน็ตไร้สาย ฟรีทั่วบริเวณ รีสอร์ทอยู่ห่างจากสนามบินภูเก็ตเพียง 5 กม. ที่พักให้บริการแผนกต้อนรับตลอด 24 ชั่วโมง Casa Sakoo ตั้งอยู่ในอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ห่างจากหาดในทอนและหาดในยาง 1.8 กม. ผู้เข้าพักสามารถเยี่ยมชมสวนวัฒนธรรมภูเก็ตแฟนตาซี 15 นาทีและบลูแคนยอนคลับ 30 นาที วัดพระทองอยู่ห่างจากรีสอร์ท 6.2 กม. แต่ละยูนิตที่ Casa Sakoo Resort มีเครื่องปรับอากาศและเคเบิลทีวีจอแบน มีพื้นที่รับประทานอาหารพร้อมตู้เย็นและกาต้มน้ำไฟฟ้า ห้องน้ำส่วนตัวมีฝักบัว เครื่องเป่าผมและผ้าขนหนู ท่านจะเพลิดเพลินกับศูนย์ออกกำลังกายและบริการรถรับส่งโดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม มีโต๊ะบริการทัวร์และบริการซักรีด ณ ที่พัก ห้องอาหารไทยในสถานที่ให้บริการอาหารท้องถิ่นตลอดทั้งวัน

