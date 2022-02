Casa Sakoo Resort - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Das Casa Sakoo Resort bietet einen Außenpool und ein Restaurant sowie kostenfreies WLAN in allen Bereichen. Das Resort liegt nur 5 km vom Flughafen Phuket entfernt. In der Unterkunft steht Ihnen eine 24-Stunden-Rezeption zur Verfügung. Das Casa Sakoo begrüßt Sie in Thalang in der Provinz Phuket, 1,8 km von den Stränden Nai Thon und Nai Yang entfernt. Besuchen Sie den kulturellen Themenpark Phuket Fantasia nach einer 15-minütigen Fahrt und den Blue Canyon Club nach einer 30-minütigen Fahrt. Wat Prathong liegt 6,2 km vom Resort entfernt. Jede Unterkunft im Casa Sakoo Resort ist mit Klimaanlage und einem Flachbild-Kabel-TV ausgestattet. Es verfügt über einen Essbereich mit Kühlschrank und Wasserkocher. Ein eigenes Badezimmer verfügt über eine Dusche, einen Haartrockner und Handtücher. Freuen Sie sich auf ein Fitnesscenter und einen Shuttleservice gegen Aufpreis. Ein Tourenschalter und ein Wäscheservice werden in der Unterkunft angeboten. Ein thailändisches Restaurant in der Unterkunft serviert den ganzen Tag über lokale Gerichte.

ALLE SANDBOX-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 190+ SANDBOX-Hotels