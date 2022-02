Casa Sakoo Resort - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Doté d'une piscine extérieure et d'un restaurant, le Casa Sakoo Resort propose une connexion Wi-Fi gratuite dans tout l'établissement. Le complexe se trouve à seulement 5 km de l'aéroport de Phuket. Une réception ouverte 24h/24 est disponible sur place. Situé à Thalang, dans la province de Phuket, le Casa Sakoo se trouve à 1,8 km de Nai Thon et de la plage de Nai Yang. Vous pourrez visiter le parc à thème culturel Phuket Fantasia à 15 minutes en voiture et le Blue Canyon Club à 30 minutes en voiture. Wat Prathong est à 6,2 km du complexe. Chaque logement du Casa Sakoo Resort est doté de la climatisation et d'une télévision par câble à écran plat. Il dispose d'un coin repas avec un réfrigérateur et une bouilloire électrique. La salle de bains privative est pourvue d'une douche, d'un sèche-cheveux et de serviettes. Vous pourrez profiter d'un centre de remise en forme et d'un service de navette moyennant des frais supplémentaires. Un bureau d'excursions et un service de blanchisserie sont proposés sur place. Un restaurant thaïlandais sur place sert une cuisine locale toute la journée.

