カササクーリゾート - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.
Casa Sakoo Resortは屋外プールとレストランを併設し、館内全域で無料Wi-Fiを利用できます。リゾートはプーケット空港からわずか5kmです。宿泊施設では24時間対応のフロントデスクサービスを提供しています。
プーケット県タランに位置するCasaSakooは、ナイトーンとナイヤンビーチまで1.8kmです。プーケットファンタシア文化テーマパークまで車で15分、ブルーキャニオンクラブまで車で30分です。リゾートからワットプラトーンまで6.2kmです。
Casa Sakoo Resortの各ユニットには、エアコン、薄型ケーブルテレビが備わっています。冷蔵庫と電気ポット付きのダイニングエリアがあります。専用バスルームにはシャワー設備、ヘアドライヤー、タオルが付いています。
滞在中は追加料金でフィットネスセンターとシャトルサービスを利用できます。ツアーデスク、ランドリーサービスを提供しています。
館内のタイ料理レストランでは、地元料理を終日提供しています。