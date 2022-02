Casa Sakoo Resort 3 звезд - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Курортный отель Casa Sakoo располагает открытым бассейном, рестораном и бесплатным Wi-Fi на всей территории. Курорт находится всего в 5 км от аэропорта Пхукета. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации. Отель Casa Sakoo расположен в Таланге, провинция Пхукет, в 1,8 км от пляжей Най-Тон и Най-Янг. Гости могут посетить тематический парк Phuket Fantasia Cultural в 15 минутах езды и клуб Blue Canyon в 30 минутах езды. Ват Пратонг находится в 6,2 км от курортного отеля. Все апартаменты курортного отеля Casa Sakoo оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. Обеденная зона укомплектована холодильником и электрическим чайником. В собственной ванной комнате есть душ, фен и полотенца. Гости могут посетить фитнес-центр и воспользоваться услугами трансфера за дополнительную плату. Гости могут воспользоваться услугами экскурсионного бюро и прачечной. В тайском ресторане на территории отеля в течение всего дня подают блюда местной кухни.

