Casa Sakoo Resort - Phuket Sandbox Hotel

Casa Sakoo Resort biedt een buitenzwembad, een restaurant en gratis WiFi in alle ruimtes. Het resort ligt op slechts 5 km afstand van de luchthaven van Phuket. De accommodatie biedt een 24-uursreceptie. Casa Sakoo ligt in Thalang, in de provincie Phuket, op 1,8 km van Nai Thon en Nai Yang Beach. U kunt een bezoek brengen aan het Phuket Fantasia Cultural Theme Park op 15 minuten rijden en de Blue Canyon Club op 30 minuten rijden. Wat Prathong ligt op 6,2 km afstand van het resort. Elke accommodatie van Casa Sakoo Resort is voorzien van airconditioning en een flatscreen-tv met kabelzenders. Het heeft een eethoek met een koelkast en een waterkoker. De eigen badkamer heeft een douche, een haardroger en handdoeken. Tegen een toeslag kunt u gebruikmaken van een fitnesscentrum en een pendeldienst. De accommodatie biedt een excursiebalie en een wasservice. Een eigen Thais restaurant serveert de hele dag lokale gerechten.

