Casa Bella Phuket - Phuket Sandbox Hotel

Standard Einzelzimmer 21 m² ฿13,950 - 7 Day Sandbox ฿11,450 - 5 Day Test & Go ฿8,000 - 4 Day Test & Go ฿7,700 - 2 Day Test & Go ฿4,250 - 1st Day Test & Go ฿9,250 - 5th Day Test & Go Internet - Wifi Küche

Luxuszimmer 29 m² ฿15,350 - 7 Day Sandbox ฿12,450 - 5 Day Test & Go ฿8,800 - 4 Day Test & Go ฿8,100 - 2 Day Test & Go ฿4,450 - 1st Day Test & Go ฿10,250 - 5th Day Test & Go Internet - Wifi Küche

Luxuszimmer 32 m² ฿16,750 - 7 Day Sandbox ฿13,450 - 5 Day Test & Go ฿9,600 - 4 Day Test & Go ฿8,500 - 2 Day Test & Go ฿4,650 - 1st Day Test & Go ฿11,250 - 5th Day Test & Go Internet - Wifi Küche Wohnzimmer Mikrowelle

Günstig in Phuket gelegen, ist das Casa Bella Phuket ein idealer Ausgangspunkt, um diese pulsierende Stadt zu erkunden. Dieses 3-Sterne-Hotel liegt abseits des Trubels der Stadt und verfügt über eine hervorragende Lage und bietet Zugang zu den größten Attraktionen der Stadt. Dank seiner günstigen Lage bietet das Hotel einfachen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Casa Bella Phuket bietet tadellosen Service und alle wesentlichen Annehmlichkeiten, um Reisende zu beleben. Eine Auswahl an erstklassigen Einrichtungen wie kostenloses WLAN in allen Zimmern, 24-Stunden-Sicherheitsdienst, Minimarkt, tägliche Zimmerreinigung und Waschsalon können im Hotel genossen werden. Erleben Sie während Ihres Aufenthalts hier eine hochwertige Zimmerausstattung. Einige Zimmer verfügen über Fernseher LCD/Plasma, kostenloser Instantkaffee, kostenloser Tee, kostenloses Begrüßungsgetränk, Spiegel, die den Gästen helfen, sich nach einem langen Tag wieder aufzuladen. Darüber hinaus sorgt das vielfältige Freizeitangebot des Hotels dafür, dass Sie während Ihres Aufenthalts viel zu tun haben. Hervorragende Einrichtungen und eine exzellente Lage machen das Casa Bella Phuket zum perfekten Ausgangspunkt, um Ihren Aufenthalt in Phuket zu genießen.

