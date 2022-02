Insgesamt AQ Hotelzimmer 70 Schlafzimmer Partnerkrankenhaus Banglamung Hospital

Das Bella Villa Prima Hotel befindet sich im Nachtleben, in den Einkaufsmöglichkeiten und an den Stränden der Stadt Pattaya und ist ein idealer Ort, um eine Pause von Ihren geschäftigen Tagen einzulegen. Die Aufregung des Stadtzentrums ist nur 1 km entfernt. Eine gepflegte Umgebung und die Nähe zu O Tattoo, Avarin Spa und Alcazar Cabaret verleihen diesem Hotel einen besonderen Charme. Die Bella Villa Group ist bekannt für ihren hochwertigen Service und das freundliche Personal. Das Bella Villa Prima Hotel erfüllt alle Erwartungen. Während Ihrer Unterkunft in diesem wunderschönen Hotel genießen Sie kostenfreies WLAN in allen Zimmern, eine 24-Stunden-Rezeption, eine Gepäckaufbewahrung, WLAN in öffentlichen Bereichen und einen Parkplatz. Das Ambiente des Bella Villa Prima Hotels spiegelt sich in jedem Zimmer wider. Fernseher LCD / Plasma-Bildschirm, Internetzugang - WLAN, Internetzugang - WLAN (kostenlos), Nichtraucherzimmer, Klimaanlage sind nur einige der Einrichtungen, die sich in der gesamten Unterkunft befinden. Den ganzen Tag über können Sie die entspannte Atmosphäre des Fitnesscenters, der Sauna, des Außenpools, der Massage und des Spielzimmers genießen. Unabhängig von Ihrem Besuchszweck ist das Bella Villa Prima Hotel eine ausgezeichnete Wahl für Ihren Aufenthalt in Pattaya.

SARS-COV-2 RT-PCR-Tests 3-mal für 14 Tage

COVID-19-Testergebnis mit dem Arzt des Banglamung-Krankenhauses per Telemedizin / Telefon

Erste Beurteilung und Konsultation des Banglamung-Krankenhauses durch Telemedizin

Digitales Thermometer

Tägliche Gesundheitsüberwachung unter Aufsicht der Krankenschwester

Kostenloser Rettungsdienst 24 Stunden täglich im Notfall

Kostenlose 3 Mahlzeiten pro Tag (aus dem ausgewählten Menü)

Trinkwasser 1,5 Liter, 2 Flaschen

Kostenloser Transfer von Suvarnabhumi und Don Muang Airport zum Hotel

Smart-TV 50" (Deluxe- und Suitenzimmer)

Hoch Geschwindigkeits Internet

Dusche über der Badewanne

Mikrowelle, Wasserkocher, Safe

Stationärer Fahrradverleih 2.000 Baht

Kostenlose Yogamatte (auf Anfrage)

