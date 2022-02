Total AQ chambres d'hôtel 70 Chambres Hôpital partenaire Banglamung Hospital

Bien placé dans la vie nocturne, les boutiques et les plages de la ville de Pattaya, le Bella Villa Prima Hotel est l'endroit idéal pour vous permettre de faire une pause dans vos journées bien remplies. L'animation du centre-ville est à seulement 1 km. Un environnement soigné et sa proximité avec O Tattoo, Avarin Spa, Alcazar Cabaret confèrent à cet hôtel un charme particulier. Bella Villa Group est réputé pour ses services de qualité et son personnel amical, et Bella Villa Prima Hotel est à la hauteur des attentes. En séjournant dans cette magnifique propriété, les clients peuvent profiter d'une connexion Wi-Fi gratuite dans toutes les chambres, d'une réception ouverte 24h / 24, d'une bagagerie, d'une connexion Wi-Fi dans les espaces publics, d'un parking. L'ambiance de l'hôtel Bella Villa Prima se reflète dans chaque chambre. télévision LCD / écran plasma, accès Internet - sans fil, accès Internet - sans fil (gratuit), chambres non-fumeurs, climatisation ne sont que quelques-uns des équipements disponibles dans tout l'établissement. Tout au long de la journée, vous pourrez profiter de l'atmosphère relaxante du centre de remise en forme, du sauna, de la piscine extérieure, des massages, de la salle de jeux. Quel que soit le but de votre visite, le Bella Villa Prima Hotel est un excellent choix pour votre séjour à Pattaya.

Tests SARS-COV-2 RT-PCR 3 fois pendant 14 jours

Résultat du test COVID-19 avec un médecin de l'hôpital de Banglamung par télémédecine / téléphone

Évaluation initiale et consultation avec l'hôpital de Banglamung par télémédecine

Thermomètre digital

Suivi de santé quotidien avec supervision infirmière

Service d'ambulance gratuit 24h / 24 en cas d'urgence

3 repas gratuits par jour (à partir du menu sélectionné)

Eau potable 1,5 litre, 2 bouteilles

Transfert gratuit de Suvarnabhumi et de l'aéroport de Don Muang à l'hôtel

Smart TV 50" (chambre de luxe et suites)

Internet haut débit

Douche dans la baignoire

Micro-ondes, bouilloire électrique, coffre-fort

Location de vélos stationnaires 2,000 baht

Tapis de yoga gratuit (sur demande)

