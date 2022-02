合計AQホテルの部屋 70 ベッドルーム パートナー病院 Banglamung Hospital

予約リクエストにより、優先的に美しいヴィラプリマパタヤ 直接連絡し、 美しいヴィラプリマパタヤが直接支払いを回収します。

パタヤ市のナイトライフ、ショッピング、ビーチエリアに位置するベラヴィラプリマホテルは、忙しい日々から休憩するのに最も便利な場所です。市内中心部の興奮はわずか1キロの距離です。よく整備された環境と、Oタトゥー、アヴァリンスパ、アルカザールキャバレーに近接しているため、このホテルには特別な魅力があります。 ベラヴィラグループは質の高いサービスとフレンドリーなスタッフで有名で、ベラヴィラプリマホテルは期待に応えます。この素晴らしい宿泊施設に宿泊している間、ゲストは全室で無料Wi-Fi、24時間対応のフロントデスク、荷物預かり、公共エリアでのWi-Fi、駐車場を楽しむことができます。 ベラヴィラプリマホテルの雰囲気は、すべての客室に反映されています。テレビ液晶/プラズマスクリーン、インターネットアクセス-ワイヤレス、インターネットアクセス-ワイヤレス(無料)、禁煙ルーム、エアコンは、プロパティ全体にある設備のほんの一部です。一日中、フィットネスセンター、サウナ、屋外プール、マッサージ、ゲームルームのリラックスした雰囲気をお楽しみいただけます。訪問の目的が何であれ、ベラヴィラプリマホテルはパタヤでの滞在に最適です。

アメニティ/機能 アメニティ/機能

SARS-COV-2RT-PCRは14日間で3回テストします

遠隔医療/電話によるバンラムン病院の医師によるCOVID-19検査結果

遠隔医療によるバンラムン病院との初期評価と協議

デジタル体温計

看護師の監督による毎日の健康モニタリング

緊急の場合は24時間無料の救急車サービス

1日3食無料(選択したメニューから)

飲料水1.5リットル、ボトル2本

スワンナプーム空港とドンムアン空港からホテルへの無料送迎

スマートテレビ50インチ(デラックスおよびスイートルーム)

高速インターネット

浴槽の上のシャワー

電子レンジ、電気ケトル、安全ボックス

エアロバイクレンタル2,000バーツ

無料のヨガマット(リクエストに応じて)

