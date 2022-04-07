SAMUI TEST & GO

Нора Бич Резорт и Спа - Samui Test & Go Hotel

Samui
8.3
оценка с
841
Обновление April 7, 2022
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Отправляйтесь в прошлый Сиам в 4-звездочном курортном спа-отеле Nora Beach, названном в честь традиционного мистического танца южного Таиланда. Тихий оазис на живописном склоне холма с видом на уединенный залив к северу от всемирно известного пляжа Чавенг. Архитектура курорта великолепно сочетает тайский стиль и современную роскошь. Отель известен своими водными элементами, включая террасированный ручей, который бежит из вестибюля через территорию к водопаду, сливающемуся с Сиамским заливом. Спа-салон Anodas предлагает впечатляющие удобства, включая восточные и западные процедуры. Чтобы забронировать номер в отеле Nora Beach Resort & Spa, пожалуйста, воспользуйтесь нашей формой безопасного онлайн-бронирования.

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Адрес / Карта

222 Moo 2, Bophut, Chaweng, Koh Samui, Thailand, 84320

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