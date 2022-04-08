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Самуи - одно из самых популярных мест в Таиланде, известное своими нетронутыми пляжами, оживленной ночной жизнью и непревзойденными морепродуктами. Отель Montien House работает здесь с 1992 года и расположен на пляже Чавенг, самом популярном улье острова. Отель может организовать ряд туров, а также заняться водными видами спорта, такими как дайвинг и сноркелинг. На территории отеля есть обмен валюты, бассейн, доступ в Интернет и массажный кабинет. Шесть вечеров в неделю в отеле проводятся развлекательные программы, а в ресторане отеля подают разнообразные блюда местной и интернациональной кухни. Пожалуйста, введите желаемые даты пребывания и отправьте нашу онлайн-форму для бронирования в отеле Montien House.