KRABI TEST & GO

Centara Ao Nang Beach Resort & Spa Краби - Krabi Sandbox Hotel

Krabi
8.8
оценка с
358
Обновление February 22, 2022
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Удобно расположенный в Ао Нанг, Centara Ao Nang Beach Resort & Spa Krabi является идеальной отправной точкой для экскурсий в Краби. Отсюда гости могут извлечь максимум из того, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Первоклассные услуги и удобства, которые определяют опыт Centara Hotels & Resorts, ждут вас в Centara Ao Nang Beach Resort & Spa Krabi. Среди множества услуг доступных в отеле, есть Wi-Fi на территории, обслуживание номеров, ресторан, круглосуточная регистрация заезда, пляж. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Множество развлекательных предложений отеля гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Превосходные услуги и удобное расположение делают Centara Ao Nang Beach Resort & Spa Krabi идеальным местом для проживания в городе Краби.

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Адрес / Карта

Moo 1, Tambon Ao Nang, Amphur Muang, Krabi, Ao Nang, Krabi, Thailand, 81180

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