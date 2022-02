Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ บานาน่า แฟนซี รีสอร์ท อยู่ในลำดับความสำคัญ และ บานาน่า แฟนซี รีสอร์ท จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

บานาน่า แฟนซี รีสอร์ท ตั้งอยู่ในใจกลางของเฉวง และเป็นจุดที่ยอดเยี่ยมในการออกสำรวจสมุย จากที่นี่ แขกสามารถเพลิดเพลินกับการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ในเมืองที่มีชีวิตชีวาได้อย่างง่ายดาย ด้วยทำเลที่สะดวกสบาย โรงแรมจึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย บานาน่า แฟนซี รีสอร์ท มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน เพื่อคอยเติมความสดชื่นให้แก่ผู้เข้าพัก โรงแรมให้บริการ Wi-Fi ฟรีในห้องพักทุกห้อง Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ บริการรับส่งสนามบิน บริการพี่เลี้ยงเด็ก ร้านอาหาร เพื่อให้แขกของเราได้รับความสะดวกสบายสูงสุด ก้าวเข้าสู่หนึ่งในห้องพักที่น่าดึงดูดใจจำนวน 74 ห้องและหลีกหนีจากความเครียดของวันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น โทรทัศน์จอแอลซีดี/จอพลาสม่า อินเทอร์เน็ตไร้สาย อินเทอร์เน็ตไร้สาย (ฟรี) ห้องปลอดบุหรี่ เครื่องปรับอากาศ พบได้ในบางห้อง โรงแรมมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยม เช่น บริการนวด สนามเด็กเล่น สระว่ายน้ำ (สำหรับเด็ก) สวน กีฬาทางน้ำ (ใช้เครื่องยนต์) เพื่อช่วยให้คุณผ่อนคลายหลังจากวันที่เหน็ดเหนื่อยจากกิจกรรมในเมือง บานาน่า แฟนซี รีสอร์ท เป็นทางเลือกอันชาญฉลาดสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนสมุย โดยให้การพักผ่อนที่ผ่อนคลายและไม่ยุ่งยากทุกครั้ง

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง

คะแนน 0.0 /5 ไม่ได้จัดประเภท ขึ้นอยู่กับ 0 บทวิจารณ์ คะแนน 0 ยอดเยี่ยม 0 ดีมาก 0 เฉลี่ย 0 แย่ 0 แย่มาก บานาน่า แฟนซี รีสอร์ท ทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด ออกความคิดเห็นสำหรับ บานาน่า แฟนซี รีสอร์ท ดูความคิดเห็นทั้งหมด หากคุณเป็นแขกของทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด

Hotel Offer Brochure