Anahata Resort Samui (Старый Липа Лавли) - Samui Sandbox Hotel

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Если вы турист или путешествуете по делам, Anahata Resort Samui (Old The Lipa Lovely) - отличный выбор для проживания во время посещения Самуи. Отель расположен на пляже Тоньянг среди кокосовых рощ и участков с белым песком. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Курортный отель Anahata Samui (Old The Lipa Lovely) состоит из 22 хорошо оборудованных и просторных вилл. Каждая из вилл украшена традиционным тайским интерьером с использованием легких и органических тканей и простого внимания к деталям. В отеле есть полностью оборудованный бизнес-центр и экскурсионное бюро, где можно организовать поездки на соседние острова и экспедиции по Самуи. Ресторан Fasai находится на берегу моря и предлагает блюда азиатской и интернациональной кухни, которыми можно наслаждаться, любуясь видом на океан и безмятежным шумом волн, разбивающихся о берег. В отеле также предлагаются бесплатные занятия йогой, бесплатный приветственный мини-бар в номере по прибытии, уроки резьбы по фруктам, бесплатное катание на каяках и пользование парной в течение 20 минут. Независимо от цели вашего визита, Anahata Resort Samui (Old The Lipa Lovely) - отличный выбор для вашего пребывания на Самуи.