SAMUI TEST & GO

Авани + Самуи Резорт - Samui Sandbox Hotel

Samui
8.9
оценка с
88
Обновление March 15, 2022
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БЫСТРЫЙ ОТВЕТ
1 REVIEW

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

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Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Avani Deluxe Room 42
฿6,450 - 1 Day Test & Go
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Функции

  • Балкон (полный доступ)
  • Смежный номер
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • Пары, не состоящие в браке
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Вилла AVANI с бассейном 68
฿8,950 - 1 Day Test & Go
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Функции

  • Балкон
  • Балкон (полный доступ)
  • Кофе-машина
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • Пары, не состоящие в браке
  • Плавательный бассейн

Avani + Samui Resort - отличный выбор для проживания при посещении Самуи. Отсюда гости могут извлечь максимум из того, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к достопримечательностям, которые стоит посетить. Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр удобств, Avani + Samui Resort делает все возможное, чтобы ваше пребывание было максимально комфортным. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. В отеле 58 номеров и виллы (с видом на пляж). Все они со вкусом меблированы, многие из них даже оснащены такими удобствами, как телевизор с плоским экраном, постельное белье, зеркало, тапочки, диван. Гости номеров Делюкс и Avani Pool Villas могут пройти регистрацию заезда и отъезда в любое время дня. Гостям необходимо сообщить об этом администрации за 48 часов до прибытия, чтобы можно было договориться об этом. В течение дня вы можете наслаждаться расслабляющей атмосферой подводного плавания, каноэ, частного пляжа, открытого бассейна, сада. Независимо от цели вашего визита на Самуи, Avani + Samui Resort - идеальное место для волнующего и захватывающего отдыха.

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Счет
4.8/5
Отлично
На основе 1 рассмотрение
Рейтинг
Отлично
1
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Авани + Самуи Резорт , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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🇺🇸Paul Vanni

Проверено на 27/10/2021
Прибыл 17/10/2021
4.8 AVANI Pool Villa
Положительные
  • Staff: always super kind, attentive, and proactive
  • Food: excellent Chef. Both Thai and western food
  • Large rooms/pools
  • Resort has 2 public swimming pools, one of which reserved to adults
  • Very easy to take boat trips as one can board directly from the beach
Отрицательные
  • Toilet area is not isolated from the rest of the bathroom/bedroom

Very nice hotel, perfect for a one week quarantine thanks to the pool villas. The hotel is located in a very private/quiet area

Адрес / Карта

53/5 Moo 4, Phang Ka, Taling Ngam, Koh Samui, Thailand, 82000

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