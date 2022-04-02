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Предлагая качественное размещение на пляжах, в ресторанах и достопримечательностях Паттайи, Rodina Beach Hotel пользуется популярностью как у деловых путешественников, так и у туристов. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Rodina Beach Hotel предлагает безупречный сервис и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Отель предлагает доступ к широкому спектру услуг, включая круглосуточную охрану, ежедневную уборку, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, услуги такси, круглосуточную стойку регистрации. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Открытый бассейн отеля, массажный кабинет, детский бассейн - идеальные места, чтобы расслабиться и расслабиться после напряженного дня. Rodina Beach Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением.