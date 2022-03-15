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Курорт Pattaya Park Beach Resort расположен в самом сердце пляжа Донг-Тарн, что делает его идеальным местом для знакомства с Паттайя. Этот 3-звездочный отель, расположенный всего в 1 км от центра города и 140 км от аэропорта, ежегодно привлекает множество путешественников. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города.

Pattaya Park Beach Resort предлагает безупречный сервис и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Лучшие услуги отеля включают круглосуточное обслуживание номеров, круглосуточная охрана, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, ежедневная уборка, прачечная самообслуживания.

Наслаждайтесь высококачественными удобствами в номерах во время вашего пребывания здесь. В некоторых номерах есть телевизор с плоским экраном, дополнительная ванная комната, дополнительный туалет, вешалка для одежды, постельное белье, чтобы помочь гостям восстановить силы после долгого дня. Отель предлагает множество уникальных возможностей для отдыха, таких как тематический парк, аквапарк, частный пляж, фитнес-центр, сауна. Pattaya Park Beach Resort идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Паттайе.