PATTAYA TEST & GO

Паттайя Парк Бич Резорт - AQ / ASQ

Pattaya / Chonburi
8.3
оценка с
995
Обновление March 15, 2022
Pattaya Park Beach Resort - Image 0
Pattaya Park Beach Resort - Image 1
Pattaya Park Beach Resort - Image 2
Pattaya Park Beach Resort - Image 3
Pattaya Park Beach Resort - Image 4
Pattaya Park Beach Resort - Image 5
+35 фотографии
Партнерская больница Phyathai Hospital

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things
  • We cannot guarantee secure payment for this hotel.
  • We cannot guarantee secure document handling for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast response for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel.

You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.

We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.

Booking requests for Pattaya Park Beach Resort are no longer possible through ASQ.in.th, but dont worry we have over 400+ ASQ/ALQ/SANDBOX hotels which regulary update their information on our platform.

View other great ASQ/ALQ/SANDBOX Hotels by clicking HERE.

Курорт Pattaya Park Beach Resort расположен в самом сердце пляжа Донг-Тарн, что делает его идеальным местом для знакомства с Паттайя. Этот 3-звездочный отель, расположенный всего в 1 км от центра города и 140 км от аэропорта, ежегодно привлекает множество путешественников. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города.

Pattaya Park Beach Resort предлагает безупречный сервис и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Лучшие услуги отеля включают круглосуточное обслуживание номеров, круглосуточная охрана, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, ежедневная уборка, прачечная самообслуживания.

Наслаждайтесь высококачественными удобствами в номерах во время вашего пребывания здесь. В некоторых номерах есть телевизор с плоским экраном, дополнительная ванная комната, дополнительный туалет, вешалка для одежды, постельное белье, чтобы помочь гостям восстановить силы после долгого дня. Отель предлагает множество уникальных возможностей для отдыха, таких как тематический парк, аквапарк, частный пляж, фитнес-центр, сауна. Pattaya Park Beach Resort идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Паттайе.

SHOW ALL HOTELS
Search through 1000+ Hotels / Packages
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Паттайя Парк Бич Резорт , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Паттайя Парк Бич Резорт
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Отели-партнеры

Отель Sunshine Hip
8.2
рейтинг с
559 отзывы
Из ฿-1
Best Bella Паттайя
7.7
рейтинг с
173 отзывы
Из ฿-1
Саншайн Гарден Резорт
7.4
рейтинг с
346 отзывы
Из ฿-1
Грин Парк Резорт
7.5
рейтинг с
755 отзывы
Из ฿-1
3z бассейн вилла и отель
8.3
рейтинг с
22 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Citrus Grande Паттайя
7
рейтинг с
216 отзывы
Из ฿-1
Сиам Бэйшор
8.2
рейтинг с
938 отзывы
Из ฿-1
Boutique Hotel
6.2
рейтинг с
11 отзывы
Из ฿-1
The Beverly Hotel Паттайя
7
рейтинг с
924 отзывы
Из ฿-1
Avani Pattaya Resort 3 звезд
8.8
рейтинг с
452 отзывы
Из ฿-1
Jomtien Holiday Inn Hotel
8
рейтинг с
361 отзывы
Из ฿-1
Amber Hotel Паттайя
8.5
рейтинг с
1532 отзывы
Из ฿-1
Белла Экспресс
6.9
рейтинг с
81 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU