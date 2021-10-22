Всего AQ гостиничных номеров 90 Спальни
Партнерская больница Bangkok Hospital Pattaya
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Вилла Sea Two Pool расположена на Джомтьене, что делает его идеальным местом для знакомства с Паттайей и ее окрестностями. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города.
На вилле Sea Two Pool Villa делается все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Гости отеля могут пользоваться такими удобствами, как бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана.
В отеле 90 прекрасно оборудованных номеров, многие из которых включают плазменный экран Smart TV, беспроводной доступ в Интернет, частный бассейн, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), номера для некурящих. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Независимо от цели приехать в Паттайю, Sea Two Pool Villa является идеальным местом для волнующего и захватывающего отдыха.
Счет
4.2/5
Очень хороший
На основе 13 отзывы
Если бы вы были гостем в Вилла «Море» с двумя бассейнами
, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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1.6 Deluxe Pool Villa
Отрицательные
- I would advice anyone not to book with this hotel I got scammed out of 59.000THB I booked online and paid through the normal paying instructions after I paid I contacted the hotel for confirmation so that I could complete my COE they said their had no emails of my booking so I had to pay again expecting an apology and there was some mistake but no apology came and I am 59.000THB down please take my advice DO NOT BOOK THIS HOTEL unless you want to be robbed
This hotel can not be trusted when booking online I was scammed out of 59.000THB no apology from the manager or any of the owners or staff just my opinion but this could be a inside job so be aware stay well clear of booking online
3.7 Grand Deluxe 3 Bed Room Pool Villa
Положительные
Отрицательные
- Space to walk around with small garden and pool. The place is pleasant with tree with nice garden. Staffs are efficient and friendly. Nice outdoor shower in master bedroom.
- The pool is full of chlorine, even after washing the smell stick to your hair and body. The room is full of small cockroaches, EEK!
- The wooden deck around the pool is worn out.
- Glasses and cups in each room are dirty with water stains at the bottom of drinking glasses and coffee stains in the coffee cups. The hotel can do better than this.
- At checked out, we have to wait 15 minutes for the staffs to check if everything is in order. They came up with a missing glass which I informed it is probably misplaced in one of our room and try to have us wait for the maid to recheck. For a 255,000 Baht we paid for 1 adult and two kids, a long wait for a glass, really ?
- During 2 weeks, we have to call in technician 3 times because the jacuzzi for keeping the pool flowing is broken down. Three times the technician has to go into my kid room for this issue.
- The wooden floor in the master bed shower need replacement and water does not drain well when in use.
The hotel need to do better with their cleaning of the upholsteries, utensils in the room. Fixed up all the rundown wooden deck. Pool is full of chlorine, we decided not to swim in it.
4.0 Junior Suite 2 Bed Room Pool Villa
Положительные
Отрицательные
- Pool & outside eating area
- Facilities
- Service
- Helpfulness
- Supply of products
- WiFi at the weekend’s much slower
- Food was ok but a bit repetitive
A really great ALQ stay - I do not regret spending the extra money to have a place with your own pool and outside eating area. All staff were so friendly and helpful. Rooms were spacious and high quality bedding, products etc. I really recommend this place!
4.9 Deluxe Pool Villa
Положительные
Quarantine is never easy, but having a pool and an outdoor area makes it much more tolerable. Food is great, Thai, western and Indian options. Spacious room. Clean. Recommended for all
4.9 Deluxe Pool Villa
Положительные
Отрицательные
- Доступ на улицу
- Конфиденциальность
- Комфорт
- Отличный сервис
- Выбор и качество еды
- Отзывчивость персонала
- Возможность работы двух человек с помощью Zoom
- Иногда WiFi был медленнее (обычно вечером)
Виллы настолько прекрасны, что это было почти похоже на отпуск, а не на карантин! Я также думал, что меры предосторожности COVID были четкими и хорошо организованными.
4.8 Superior Pool Villa
Положительные
Отрицательные
- Большая комната
- Удобная кровать
- Большой телевизор
- Частный бассейн
- Хорошая еда
- Маленький холодильник
- Нет микроволновки
Отличный большой номер с частным бассейном. Хороший кондиционер. Отличная еда. Дружелюбный персонал. Большая удобная кровать. Оперативная встреча и высадка в аэропорту.
4.5 Superior Pool Villa
Положительные Отрицательные
Отличное место для отдыха, очень внимательный персонал. Легко, спокойно и умиротворенно. Очень рекомендую это место для карантина.
4.7 Superior Pool Villa
Положительные
Отрицательные
- Дружелюбный персонал
- Отличная еда
- Чистая окружающая среда
- Точно как на фото
- Встреча была идеальной
Мое пребывание было не чем иным, как впечатляющим. Персонал очень дружелюбный и быстро отправит необходимые вещи в ваш номер. По мере необходимости в круглосуточном магазине можно найти сторонние товары. Еда отличная. Есть около 5 различных блюд для завтрака, 20 блюд для обеда и ужина, несколько вегетарианских блюд и 5 индийских блюд. У них также есть платное меню обслуживания номеров, насчитывающее около 40 наименований. Я бы абсолютно остановился здесь снова. Высокие стены и ворота делают плавание в вашем бассейне полностью приватным. Спасибо за отличный отдых!
4.3 Superior Pool Villa
Положительные
Отрицательные
- Отличная еда
- Штраф за доставку еды
- Lazada Доставка Штраф
- Отличный сервис
- Частный бассейн
- Частный сад
- Гостиничные кошки развлекали нас
- Большие комнаты
- Современный Декор
- Горячая вода
- Хороший телевизор с netflix
- Wi-Fi немного нестабильный, не очень быстрый, нет проводного Интернета
- Электроэнергия отключалась 3 раза, но быстро восстанавливалась
- Дорого, наверное, самое дорогое в Таиланде, не считая нескольких частных вилл на Пхукете.
- Еда имела приличное разнообразие (20 блюд), но можно было и больше.
За эту цену я ожидал бы гораздо лучшего Интернета. В одной из комнат было так плохо, что телевизор почти не работал. И сотовая связь была не очень хороша, так что Интернета 4g тоже не было.
Кроме того, очень рекомендуется в целом. Карантин - отстой с двумя маленькими детьми, и многие правительственные правила не обойтись. В целом это был гораздо лучший вариант, чем проживание в стандартном гостиничном номере, в основном потому, что у нас был собственный бассейн, в котором можно было купаться. Обслуживание было быстрым, добрым и тщательным. Отличная еда, но 15 дней - это долгий срок, поэтому хотелось бы большего разнообразия. В основном, БОЛЬШЕ ОВОЩНЫХ вариантов было бы здорово.
5.0 Superior Pool Villa
Положительные
- Комната хорошего размера, личный бассейн, можно посидеть снаружи и внутри.
- Хороший выбор еды.
Хорошее обслуживание и большой выбор блюд.
Smart TV в комнате, так что доступ к Netflix и YouTube.
Персональный бассейн
2.8 Deluxe Pool Villa
Положительные
Отрицательные
- Открытая площадка
- Бассейн
- Телевизор
- Дизайн комнаты
- Кровать комфорт
- Качество воды в бассейне
- Чистота, особенно душевая
Используйте отбеливатель (гипохлорит натрия) для дезинфекции пола в душе и любых других участков босых ног, чтобы не распространять инфекцию.
5.0 Deluxe Pool Villa
Положительные
Отрицательные
- Я мог правильно питаться, плавать в бассейне днем и ночью и проводить время на солнышке. Свежий морской бриз очищает воздух. В этом уединении я прочитал 2 книги, поддерживал в своем офисе отличный Wi-Fi и адаптировался ко времени - и изменению климата.
Я вернусь в любое время и порекомендую это чудесное место всем, кто попал в карантин! Дверь в Тайланд!
5.0 Deluxe Pool Villa
Положительные Отрицательные
Персонал услужливый, меню разнообразное, подносы с едой приходят горячими, и это очень хорошо!
В номере есть все необходимые удобства, хорошие постельные принадлежности, хороший Wi-Fi, подключенный телевизор (Netflix, you tube ...)
Рекомендую без раздумий!
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