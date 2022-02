Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

The Beach Boutique House Hotel is no longer operating as an SANDBOX .



The Beach Boutique House Hotel (SHA Plus+) is een gezellig boetiekhotel in Engelse stijl met een koloniale stijl en een tropisch landschap. Het ligt op slechts een steenworp afstand van het strand aan Kata Road. Alle kamers zijn uitgerust met breedbandinternet en een eigen balkon. Gelegen in de nabijheid van restaurants en uitgaansgelegenheden, is het strandtuinrestaurant een favoriet bij toeristen vanwege de ontspannen sfeer en het serveren van zowel internationale als Thaise gerechten. Na een dag luieren op het ongerepte Karon-strand, biedt dit hotel het perfecte toevluchtsoord om te ontspannen voordat u het bruisende nachtleven van Phuket bereikt. Voer uw gewenste verblijfsdata in en verzend ons online boekingsformulier om een reservering te maken bij The Beach Boutique House Hotel (SHA Plus+).

