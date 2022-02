Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ The Beach Boutique House Hotel อยู่ในลำดับความสำคัญ และ The Beach Boutique House Hotel จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

The Beach Boutique House Hotel is no longer operating as an SANDBOX .



The Beach Boutique House Hotel (SHA Plus+) เป็นโรงแรมบูติกสไตล์อังกฤษอันอบอุ่นสบายที่ประกอบด้วยสไตล์โคโลเนียลพร้อมทิวทัศน์เขตร้อน อยู่ห่างจากชายหาดบนถนนกะตะเพียงไม่กี่ก้าว ห้องพักทุกห้องมาพร้อมกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและระเบียงส่วนตัว ตั้งอยู่ใกล้กับร้านอาหารและสถานบันเทิงยามค่ำคืน ร้านอาหารริมชายหาดเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวเนื่องจากบรรยากาศที่ผ่อนคลายและให้บริการทั้งอาหารไทยและนานาชาติ หลังจากพักผ่อนบนหาดกะรนที่บริสุทธิ์มาทั้งวัน โรงแรมแห่งนี้เป็นสถานที่พักผ่อนที่สมบูรณ์แบบสำหรับการพักผ่อนก่อนที่จะไปพบกับสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่คึกคักของภูเก็ต กรุณาระบุวันเข้าพักที่คุณต้องการและส่งแบบฟอร์มการจองออนไลน์ของเราเพื่อทำการจองที่ The Beach Boutique House Hotel (SHA Plus+)

