Secret Cliff Resort & Restaurant - Phuket Sandbox Hotel

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport.

Secret Cliff Resort & Restaurant is geopend in 2007 en ligt stiekem verscholen in het regenwoud tussen het prachtige Patong Beach en Karon Beach. Het hotel kijkt uit over al het witte zand, de verlaten eilanden en het kristalheldere water van de Andamanse Zee beneden. Slechts een korte rit naar alle attracties en busstations van Phuket, en 30 minuten van de luchthaven, biedt het hotel gemakkelijke toegang tot al het plezier. De locatie van het hotel is echter alleen verborgen voor de privacy van de gasten. Vergaderzalen zijn beschikbaar met de hulp van een professionele coördinator. Een heerlijk zwembad is perfect om te luieren of mensen te ontmoeten. Een geheim pad beneden leidt naar een privé-snorkel- en zwemgedeelte. Probeer voor het diner het geweldige restaurant dat geschikt is voor stellen tot aan groepen van 200 personen. Alles wat u altijd al wilde van een droomvakantie in Thailand is hier bij Secret Cliff Resort & Restaurant.

