Secret Cliff Resort & Restaurant - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

All of the following packages include the required tests, and transport.

Das 2007 eröffnete Secret Cliff Resort & Restaurant liegt versteckt im Regenwald zwischen dem schönen Patong Beach und dem Karon Beach. Das Hotel überblickt den weißen Sand, die einsamen Inseln und das kristallklare Wasser der Andamanensee. Nur eine kurze Fahrt von allen Sehenswürdigkeiten und Bushaltestellen von Phuket und 30 Minuten vom Flughafen entfernt, bietet das Hotel einfachen Zugang zu allen Unterhaltungsangeboten. Die Lage des Hotels ist jedoch nur für die Privatsphäre der Gäste versteckt. Konferenzräume stehen mit Hilfe eines professionellen Koordinators zur Verfügung. Ein herrliches Schwimmbad ist perfekt zum Faulenzen oder um Leute zu treffen. Ein geheimer Weg unten führt zu einem privaten Schnorchel- und Schwimmbereich. Probieren Sie zum Abendessen das fantastische Restaurant, das von Paaren bis hin zu Gruppen von 200 Personen bedient. Alles, was Sie sich schon immer von einem Traumurlaub in Thailand gewünscht haben, finden Sie hier im Secret Cliff Resort & Restaurant.

