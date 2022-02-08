PHUKET TEST & GO

Secret Cliff Resort & Ресторан - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.8
оценка с
3778
Обновление February 8, 2022
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This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера

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Курортный отель и ресторан Secret Cliff, открытый в 2007 году, тайно спрятан в тропическом лесу между прекрасным пляжем Патонг и пляжем Карон. Из отеля открывается вид на белый песок, безлюдные острова и кристально чистые воды Андаманского моря внизу. Всего в нескольких минутах езды от всех достопримечательностей и автобусных станций Пхукета и в 30 минутах от аэропорта, отель имеет легкий доступ ко всем развлечениям. Однако расположение отелей скрыто только для уединения гостей. Конференц-залы доступны с помощью профессионального координатора. Восхитительный бассейн идеально подходит для того, чтобы бездельничать или встречаться с людьми. Секретный проход внизу ведет к частной зоне для сноркелинга и плавания. На ужин посетите удивительный ресторан, который обслуживает от пар до 200 человек. Все, что вы всегда хотели от отпуска своей мечты в Таиланде, есть в Secret Cliff Resort & Restaurant.

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Адрес / Карта

707 Patak Road, Karon, Phuket, Thailand, 83100

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