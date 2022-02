Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de Karon Princess Hotel Karon Princess Hotel zal de betaling rechtstreeks van u innen.

Het Karon Princess Hotel is centraal gelegen in Karon, een van de populairste stranden van Phuket. De accommodatie ligt op ongeveer 45 minuten van de luchthaven en op 10 minuten van Patong. Het hotel ligt aan het strand en beschikt over restaurants en bars, een zwembad en whirlpool, een kinderbad en een juwelier. Tot de on-site diensten behoren roomservice, autoverhuur, een wisselkantoor, massagebehandelingen aan het zwembad en een wasservice. Als u zich moe begint te voelen, is een bezoek aan de spa misschien aan de orde. Alles is beschikbaar, van Thaise massages en oliemassages tot een scala aan schoonheidsbehandelingen. Als je eenmaal voet in Phuket hebt gezet, wil je nooit meer weg. Om een kamer te reserveren, dient u uw gewenste reisdata in te voeren en ons beveiligd online boekingsformulier in te vullen.

TOON ALLE SANDBOX-HOTELS Doorzoek alle 190+ SANDBOX-hotels