Secret Cliff Resort & Restaurant - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Ouvert en 2007, le Secret Cliff Resort & Restaurant est secrètement niché dans la forêt tropicale entre la magnifique plage de Patong et la plage de Karon. L'hôtel surplombe tout le sable blanc, les îles désertes et les eaux cristallines de la mer d'Andaman en contrebas. À seulement quelques minutes de toutes les attractions et gares routières de Phuket et à 30 minutes de l'aéroport, l'hôtel offre un accès facile à tous les divertissements. Cependant, l'emplacement de l'hôtel est caché pour l'intimité des clients uniquement. Des salles de conférence sont disponibles avec l'aide d'un coordinateur professionnel. Une ravissante piscine est parfaite pour le farniente ou les rencontres. Un sentier secret en contrebas mène à une zone privée de plongée en apnée et de baignade. Pour le dîner, essayez l'incroyable restaurant qui accueille des couples jusqu'à des groupes de 200. Tout ce que vous avez toujours voulu de vacances de rêve en Thaïlande est ici au Secret Cliff Resort & Restaurant.

