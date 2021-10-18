バビロンプールヴィラズ - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

予約リクエストにより、優先的にバビロンプールヴィラズ 直接連絡し、 バビロンプールヴィラズが直接支払いを回収します。

ナイハームビーチの手付かずの海のすぐ後ろにある静かな聖域を提供するバビロンプールヴィラズは、プーケット国際空港から45分、プーケットタウンから30分の場所にあります。小さな魚市場のある海のジプシーの村を訪れたり、島のツアーのためにロングテールボートをチャーターしたり、多くの地元のビーチサイドレストランの1つでストレッチしたり、多くのパブやナイトクラブの1つで夜を過ごしたりしてください。これらはここで楽しむことができるレジャー活動のほんの一部です。たった15のアパートメントがあり、それぞれが緑豊かなトロピカルガーデンに囲まれた自炊設備で設備が整っています。バビロンプールヴィラズでは、すべてのリゾートが、子供または非水泳者のための浅いエリアを備えた共同の7/12メートルのオーバーフロースイミングプールに面しています。スパエリアと滝は、快適でリラックスできるスイミングプールの追加機能です。プールセラピーとサウナの後は、日陰で横になったり、サンベッドとパラソルを備えたサンデッキで日光浴をしたりできます。夜は、水中とガーデンライトが、屋外での食事やプライベートパティオやバルコニーでのドリンク、または庭での素敵なバーベキューに最適な環境を作り出します。 パートナー、家族、友人とリラックスしてくつろぐのに最適な場所です。