PHUKET TEST & GO

バビロンプールヴィラズ - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.8

136レビューによる評価
更新日 February 8, 2022
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1 REVIEW

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部屋

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最大 2 Adults
スタジオデラックスルーム 27
฿12,650 - 7 Day Sandbox
฿10,600 - 5 Day Test & Go
฿7,500 - 4 Day Test & Go
฿7,500 - 2 Day Test & Go
฿4,350 - 1st Day Test & Go
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特徴

  • 国際チャンネル
  • インターネット-Wifi
  • 電子レンジ
  • 屋外施設
  • スイミングプール
  • 作業スペース
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最大 2 Adults
スタジオデラックスガーデンビュー 27
฿14,410 - 7 Day Sandbox
฿11,900 - 5 Day Test & Go
฿8,500 - 4 Day Test & Go
฿8,000 - 2 Day Test & Go
฿4,600 - 1st Day Test & Go
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特徴

  • バルコニー（フルアクセス）
  • 国際チャンネル
  • インターネット-Wifi
  • 電子レンジ
  • 屋外施設
  • スイミングプール
  • 作業スペース
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最大 2 Adults
シングルベッドルームアパートメント 35
฿15,800 - 7 Day Sandbox
฿12,900 - 5 Day Test & Go
฿9,300 - 4 Day Test & Go
฿8,400 - 2 Day Test & Go
฿4,800 - 1st Day Test & Go
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特徴

  • バルコニー（フルアクセス）
  • 国際チャンネル
  • インターネット-Wifi
  • キッチン
  • リビングルーム
  • 電子レンジ
  • 屋外施設
  • スイミングプール
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最大 2 Adults
シングルベッドルームアパートメントデラックス 40
฿17,000 - 7 Day Sandbox
฿13,700 - 5 Day Test & Go
฿9,900 - 4 Day Test & Go
฿8,700 - 2 Day Test & Go
฿5,000 - 1st Day Test & Go
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特徴

  • バルコニー（フルアクセス）
  • 国際チャンネル
  • インターネット-Wifi
  • キッチン
  • リビングルーム
  • 電子レンジ
  • 屋外施設
  • スイミングプール
  • 作業スペース
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最大 4 Adults
2ベッドルームアパートメントプールビュー 80
฿19,500 - 7 Day Sandbox
฿15,300 - 5 Day Test & Go
฿11,300 - 4 Day Test & Go
฿9,400 - 2 Day Test & Go
฿5,300 - 1st Day Test & Go
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特徴

  • バルコニー（フルアクセス）
  • ファミリースイート
  • 国際チャンネル
  • インターネット-Wifi
  • キッチン
  • リビングルーム
  • 電子レンジ
  • 屋外施設
  • スイミングプール
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最大 4 Adults
2ベッドルームアパートメントプールへのアクセス 80
฿23,000 - 7 Day Sandbox
฿17,800 - 5 Day Test & Go
฿13,200 - 4 Day Test & Go
฿10,400 - 2 Day Test & Go
฿5,800 - 1st Day Test & Go
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特徴

  • バルコニー（フルアクセス）
  • ファミリースイート
  • 国際チャンネル
  • インターネット-Wifi
  • キッチン
  • リビングルーム
  • 電子レンジ
  • 屋外施設
  • スイミングプール

ナイハームビーチの手付かずの海のすぐ後ろにある静かな聖域を提供するバビロンプールヴィラズは、プーケット国際空港から45分、プーケットタウンから30分の場所にあります。小さな魚市場のある海のジプシーの村を訪れたり、島のツアーのためにロングテールボートをチャーターしたり、多くの地元のビーチサイドレストランの1つでストレッチしたり、多くのパブやナイトクラブの1つで夜を過ごしたりしてください。これらはここで楽しむことができるレジャー活動のほんの一部です。たった15のアパートメントがあり、それぞれが緑豊かなトロピカルガーデンに囲まれた自炊設備で設備が整っています。バビロンプールヴィラズでは、すべてのリゾートが、子供または非水泳者のための浅いエリアを備えた共同の7/12メートルのオーバーフロースイミングプールに面しています。スパエリアと滝は、快適でリラックスできるスイミングプールの追加機能です。プールセラピーとサウナの後は、日陰で横になったり、サンベッドとパラソルを備えたサンデッキで日光浴をしたりできます。夜は、水中とガーデンライトが、屋外での食事やプライベートパティオやバルコニーでのドリンク、または庭での素敵なバーベキューに最適な環境を作り出します。 パートナー、家族、友人とリラックスしてくつろぐのに最適な場所です。

アメニティ/機能

  • 7/12 mt overflow swimming pool with a shallow area for children or non swimmers, jet spa area and waterfall;
  • communal tropical garden;
  • communal barbecue area;
  • parking area;
  • washing and dryer machines coin operated;
  • fully walled resort with CCTV camera system in the communal area;
  • reception opening hours from 09.00 till 18.00 every day;
  • free high speed WiFi in all the resort;
  • sliding mosquito nets doors and ceiling fans available in all the apartments.
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スコア
4.8/5
優れた
に基づく 1 レビュー
評価
優れた
1
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0
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0
貧しい
0
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0
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🇬🇧Nicholas Hunt

でレビュー 18/10/2021
に到着しました 10/10/2021
4.8 2 Bedroom Apartment Pool View
ポジティブ     
  • Friendly staff that knew what they were doing and very helpful. Spoke very good English

Great time in Phuket, althoguh not everything was open there was plenty to see and do and not too crowded like Phuket normally is

住所/地図

4/7 Soi Hua Phru, Naiharn, Phuket, Thailand, 83130

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