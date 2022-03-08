Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

これが人生です。トップアイランドリゾートにあるプーケットの美しいビーチの隣でくつろぎましょう。チャンタレーのバンタオビーチにあるこの4つ星リゾートは、家族向けで、さまざまなアクティビティをすべての人に提供しています。滞在中はカクテルを飲みながらリラックスしたり、庭園でのんびりしたり、スパで贅沢なひとときを過ごせます。子供向けに、包括的なキッズプログラムが提供されています。その他のアクティビティには、ダイビング、シュノーケリング、水上スキー、または手付かずのビーチでのんびりと過ごすことが含まれます。バンタオビーチは、パトンのような他の地域よりも人口と開発が少なく、知識のある行楽客に根強い人気があります。サンウィングバンタオビーチ（SHA認定）は簡単に予約できます。安全なオンライン予約フォームに旅行日を入力するだけです。