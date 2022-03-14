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パンシービーチの海岸沿いのアンダマン海に囲まれたスリンプーケットは、理想的な熱帯の聖域となるように設計されています。 103のコテージと豪華なコテージはそれぞれ、ココナッツの木立に囲まれた場所、またはパンシーの素晴らしい景色を望む白い砂浜のそばにあります。リゾートは、パトンのにぎやかなナイトライフから車でわずか20分、5つのゴルフコースから車で30分以内です。当ホテルの優れたレストランの1つからのおいしい料理のオプションをお楽しみください。食事の後は、ビーチでエキゾチックなカクテルをお楽しみください。その優れた施設には、スイミングプール、図書館、スパ、ギフトショップ、レンタカー、ウォータースポーツ施設、州などがあります。最先端の会議施設。