PHUKET TEST & GO

スリンプーケット - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.7

519レビューによる評価
更新日 March 14, 2022
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パンシービーチの海岸沿いのアンダマン海に囲まれたスリンプーケットは、理想的な熱帯の聖域となるように設計されています。 103のコテージと豪華なコテージはそれぞれ、ココナッツの木立に囲まれた場所、またはパンシーの素晴らしい景色を望む白い砂浜のそばにあります。リゾートは、パトンのにぎやかなナイトライフから車でわずか20分、5つのゴルフコースから車で30分以内です。当ホテルの優れたレストランの1つからのおいしい料理のオプションをお楽しみください。食事の後は、ビーチでエキゾチックなカクテルをお楽しみください。その優れた施設には、スイミングプール、図書館、スパ、ギフトショップ、レンタカー、ウォータースポーツ施設、州などがあります。最先端の会議施設。

アメニティ/機能

  • Daily breakfast
  • One-time 60 minutes massage for 2 persons
  • Round trip private airport transfer service when staying in Beach Suite onward
  • Wi-Fi throughout the resort
  • Use of non-motorized sporting facilities
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住所/地図

118 Moo 3, Choeng Talay, Surin, Phuket, Thailand, 83110

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