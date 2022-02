Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

予約リクエストにより、優先的にアナンタラマイカオプーケットヴィラ 直接連絡し、 アナンタラマイカオプーケットヴィラが直接支払いを回収します。

Anantara Mai Khao Phuket Villas is no longer operating as an SANDBOX .



豪華な天国に囲まれた83のプライベートプールヴィラのそれぞれがあなたを喜ばせます。アナンタラマイカオプーケットヴィラは、島で最も長いマイカオビーチに位置し、空港から車でわずか15分です。宿泊施設は独立したヴィラにあり、家族やロマンチックな休暇に最適です。輝かしい日の出に目覚め、アンダマン海でダイビングをし、ヨガでストレッチし、本格的なタイ料理を味わい、そして驚異的な夕日で一日を締めくくりましょう。ビーチで横になるか、豪華なヨットを借りて、最も基本的なものから最も贅沢なものまで、リラックスした時間をお過ごしください。アナンタラマイカオプーケットヴィラでは、お客様のあらゆるご要望にお応えできる贅沢な休日をお過ごしいただけます。

アメニティ/機能 プライベートプール

ラウンジャーとパラソル付きの屋外サンデッキ

アウトドアリビングサラ

寝室のデイベッド

Work desk

Wi-Fiインターネットアクセス

国際衛星テレビ/ボーズサウンドシステム

室内金庫

ヨガマット

Bathrobes, slippers and hair dryer

ヴィラ内のバー、ワインセラー、ネスプレッソマシン、ティー施設

天井ファン付きの個別制御エアコン

スコア 4.6 /5 優れた に基づく 3 レビュー 評価 2 優れた 1 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい アナンタラマイカオプーケットヴィラゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す アナンタラマイカオプーケットヴィラ すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 🇨🇭 Schaffter Francois に到着しました 25/07/2021 5.0 Pool Villa ポジティブ 素晴らしい乗組員といつも親切で素敵な…KuhnAuとSaoのおかげで、そこの女性たちは本当に素晴らしく、特にレストランで素晴らしい仕事をしています

ルームサービスは素晴らしく、常に非常に迅速です ネガ 鉱石を交換してくださいあなたの自転車を更新してくださいそれらのいくつかは悪い形です(各部屋にこれを提案するための素晴らしいアイデアを残してください)

アナンタラのすべてのレストランが非常に高価であるのは残念ですが、現時点では多くのレストランがホテルの近くにあります 美しいラグーンのあるシーフロントの美しい場所、あなたが望むなら非常に静かな場所、私たちにとっては、アナンタラでの検疫の7日間だけ滞在し、残りの7日間はもっと南に行くことを選択したのは良かったです(パトンビーチの近く)外出する可能性が高かった場所… 🇺🇸 Mark Gordon に到着しました 07/07/2021 4.7 Pool Villa ポジティブ 快適なスタッフと彼らはゲストの名前と好みを覚えていました。 私はバンコクのアナタラに最も精通していて、プーケットリゾートに来たのはこれが初めてでした。プーケットのプロパティは素晴らしく、スタッフはワールドクラスでした。彼らは私たちの名前と、食べ物の注文や部屋の宿泊施設などに対する私たちの好みを覚えていました。彼らは専門家であり、covidプロトコルを明確に伝えました。私は誰にもアナンタラを強くお勧めします。 🇺🇸 Dennis Irving に到着しました 03/07/2021 4.2 Pool Villa ポジティブ 素敵なヴィラプール ネガ 自転車は交換が必要です。ほとんどが古く、破損しています。 自転車の修理を要求するための複数の呼び出し、応答時間は受け入れられませんでした。スタッフはよく訓練され、とても親切でした。空港送迎は過大請求