Eingebettet in eine luxuriöse Oase wird Sie jede der 83 privaten Poolvillen begeistern. Anantara Mai Khao Phuket Villas liegt am Mai Khao Beach, dem längsten der Insel, und ist nur eine 15-minütige Fahrt vom Flughafen entfernt. Die Unterbringung erfolgt in freistehenden Villen, perfekt für Familien oder für einen romantischen Kurzurlaub. Wachen Sie mit einem herrlichen Sonnenaufgang auf, gehen Sie in der Andamanensee tauchen, dehnen Sie sich mit Yoga, probieren Sie authentische thailändische Küche und beenden Sie den Tag mit einem atemberaubenden Sonnenuntergang. Legen Sie sich an den Strand oder mieten Sie eine Luxusyacht für eine entspannende Zeit, die von einfach bis extravagant reicht. Gäste werden in den Anantara Mai Khao Phuket Villas mit Sicherheit gut aufgehoben sein, ein luxuriöser Urlaub, bei dem alle Wünsche erfüllt werden.

Ausstattung / Ausstattung Privater Swimmingpool

Sonnendeck im Freien mit Liegestühlen und Sonnenschirmen

Wohnen im Freien Sala

Tagesbett im Schlafzimmer

Work desk

WLAN-Internetzugang

Internationales Satelliten-TV/Bose-Soundsystem

Zimmersafe

Yoga Matte

Bathrobes, slippers and hair dryer

Bar in der Villa, Weinkeller, Nespresso-Maschine und Teezubehör

Individuell regulierbare Klimaanlage mit Deckenventilatoren

