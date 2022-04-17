追加のcovidエントリー要件をすべて満たす必要があることを忘れないでください。これには、タイへのタイパスの申請も含まれます。

アバニ+マイカオプーケットスイーツ＆ヴィラズは、のどかな熱帯の島の環境でリラックスした快適さと爽快な冒険をブレンドしています。広々としたスイート、プールスイート、プールヴィラはあらゆる便利さを提供します。家族向けの大きなプール、キッズクラブ、すぐ隣の遊び場は、退屈な瞬間がないことを保証します。カップル向けのプライベートプールヴィラは、ロマンチックな休暇のための至福の聖域を提供します。 島の北西の静かな場所にあり、空港からわずか15分、美しいマイカオビーチから300 m、タートルビレッジとアナンタラマイカオプーケットヴィラの向かいにあります。アバニ+マイカオプーケットは最高の環境の1つであり、島で最も大規模な施設。