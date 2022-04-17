PHUKET TEST & GO

AVANI +マイカオプーケットスイーツ＆ヴィラズ - Phuket Test & Go Hotel

Phuket
8

5レビューによる評価
更新日 April 17, 2022
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アバニ+マイカオプーケットスイーツ＆ヴィラズは、のどかな熱帯の島の環境でリラックスした快適さと爽快な冒険をブレンドしています。広々としたスイート、プールスイート、プールヴィラはあらゆる便利さを提供します。家族向けの大きなプール、キッズクラブ、すぐ隣の遊び場は、退屈な瞬間がないことを保証します。カップル向けのプライベートプールヴィラは、ロマンチックな休暇のための至福の聖域を提供します。 島の北西の静かな場所にあり、空港からわずか15分、美しいマイカオビーチから300 m、タートルビレッジとアナンタラマイカオプーケットヴィラの向かいにあります。アバニ+マイカオプーケットは最高の環境の1つであり、島で最も大規模な施設。

アメニティ/機能

  • 大きなバルコニーまたはテラス
  • 大きなリビングとダイニングスペース
  • 大型冷蔵庫、コンロ、調理器具を備えた設備の整ったキッチン
  • 洗濯機と乾燥機
  • ダブルベイスン、レインシャワー、特大バスタブ付きの専用バスルーム
  • リビングエリアとすべてのベッドルームにLEDスマートテレビ
  • リクエストに応じてDVDプレーヤー
  • ブルートゥース音楽システム
  • コーヒーマシン/プランジャー
  • ヘアドライヤー
  • 室内金庫
  • 無料のWiFi
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住所/地図

887 Moo 3, Mai Khao, Mai Khao, Phuket, Thailand, 83110

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