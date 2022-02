Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Enfermée dans un havre de luxe, chacune des 83 villas avec piscine privée vous ravira. L'Anantara Mai Khao Phuket Villas est situé sur la plage de Mai Khao, la plus longue de l'île, et se trouve à seulement 15 minutes en voiture de l'aéroport. L'hébergement se fait dans des villas indépendantes, parfaites pour les familles ou pour une escapade romantique. Réveillez-vous avec un magnifique lever de soleil, plongez dans la mer d'Andaman, faites du yoga, dégustez une cuisine thaïlandaise authentique et terminez la journée avec un coucher de soleil à couper le souffle. Allongez-vous sur la plage ou louez un yacht de luxe pour un moment de détente qui va du plus basique au plus extravagant. Les clients sont assurés d'être bien soignés dans les villas Anantara Mai Khao Phuket, des vacances luxueuses qui répondent à tous vos souhaits.

Commodités / caractéristiques Piscine privée

Terrasse extérieure avec transats et parasols

Salon extérieur Sala

Lit de repos dans la chambre

Work desk

Accès Internet Wi-Fi

Télévision par satellite internationale/système audio Bose

Coffre-fort dans la chambre

Tapis de yoga

Bathrobes, slippers and hair dryer

Bar dans la villa, cave à vin, machine Nespresso et nécessaire à thé

Climatisation à réglage individuel avec ventilateurs de plafond

