プーケット市のビーチ、ロマンス、家族で楽しめるエリアに位置するマイカオホームガーデンバンガローは、忙しい日々から休憩するのに最も便利な場所です。ホテルは市内中心部からそれほど遠くありません。わずか36kmの距離にあり、空港までは通常約15分かかります。便利なロケーションにあるこのホテルは、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。ホテルのゲストに優れたサービスと幅広いアメニティを提供するマイカオホームガーデンバンガローは、お客様の滞在が可能な限り快適になるように努めています。ホテルの施設のいくつかを挙げれば、全室での無料Wi-Fi、荷物預かり、公共エリアでのWi-Fi、駐車場、ルームサービスがあります。 1フロアにまたがる8部屋は、家から離れた暖かく快適な家を提供します。テレビLCD /プラズマスクリーン、タオル、クローゼット、インターネットアクセスなどのモダンな快適さ–ワイヤレス、プライベートプールは一部の客室にあります。ホテルのサウナ、屋外プール、マッサージ、プール(子供用)、庭園は、忙しい一日の後にリラックスしてくつろぐのに理想的な場所です。素晴らしい設備と絶好のロケーションにより、マイカオホームガーデンバンガローはプーケットでの滞在を楽しむのに最適な拠点となっています。

スコア 4.8 /5 優れた に基づく 1 レビュー

🇮🇹 andreoletti dario に到着しました 02/10/2021 4.8 Deluxe Bungalow Garden View excellent for peoples who like quite , clean and green environment. Owner is very friendly and useful